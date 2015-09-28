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ضبط 10 إخوان متهمين بحرق وتفجير أقسام الشرطة فى العياط ومنشأة القناطر

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ضبط 10 إخوان متهمين بحرق وتفجير أقسام الشرطة فى العياط ومنشأة القناطر ضبط 10 إخوان متهمين بحرق وتفجير أقسام الشرطة فى العياط ومنشأة القناطر
ألقت أجهزة الأمن بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى وقوات العمليات الخاصة القبض على 10 عناصر إخوانية بأوسيم ومنشأة القناطر تنفيذا لأمر النيابة بضبطهم.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة إخطارا بنجاح حملة مكبرة بإشراف اللواء خالد شلبى نائب مدير مباحث الجيزة فى ضبط 10 من العناصر الإخوانية المتهمة بحرق أقسام الشرطة وتنفيذ عمليات نوعية، تستهدف تعطيل المرور وحرق سيارات الشرطة وزرع عبوات تستهدف رجال الأمن.

وتبين للعميد بهاء سالم مفتش فرقة شمال أكتوبر والمقدم تامر صالح رئيس مباحث العياط أن العناصر المضبوطة تلقت تكليفات من بعض القيادات الإخوانية الهاربة فى قطر وتركيا بتنفيذ أعمال عنف تستهدف المنشآت الشرطية وتنظيم مسيرات مناهضة للرئيس السيسى.

تحرر المحضر اللازم للمتهمين وبإخطار اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة باشرت معهم النيابة التحقيقات.

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مصر 365