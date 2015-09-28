ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية لترويع المواطنين بالإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط عاطلين يقومان بفرض السيطرة والإتاوة على المواطنين تحت تهديد السلاح.إعلان - Ads إعلان - Ads
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنتزه من ضبط كل من "محمد ف م ح" 28 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد 2 فرد خرطوش عيار 12 وعدد "10" طلقات من ذات العيار "بقصد الدفاع"، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.
كما تم ضبط "عنتر ه ع" 27 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "2" طبنجة محدث صوت عيار 9 مم "معدلتان لإطلاق الأعيرة النارية - بقصد الدفاع".