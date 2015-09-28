ضبط مسجلين خطر بحوزتهم بنادق آلية وخرطوش وقنبلة بدائية بالعياط

تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطلين مسجلين خطر بقرية العطف بمركز العياط وبحوزتهم بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش وقنبلة بدائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين.

تعود تفاصيل الواقعة، حينما خرجت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة العياط لضبط الحالة الأمنية بقرى المركز، وخلال الحملة تمكنت من ضبط المتهمين "أ.ع" 25 سنة، "م.س" 27 سنة، مسجلين خطر سرقات بالإكراه بقرية العطف بمركز العياط بجنوب الجيزة وبتفتيش المنزل الذى ضبطوا بداخلها، تم العثور على بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش، وقنبلة بدائية الصنع، تم التعامل معها بواسطة خبراء المفرقعات، وتم تفكيكها، إضافة إلى هاتفين محمول ومبالغ مالية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين.