معركة بالأسلحة النارية بسبب الخلاف على قيمة "النقاشة" فى البدرشين

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين فى منطقة سقارة التابعة لدائرة قسم شرطة البدرشين بسبب خلاف بين عامل ونقاش على ثمن دهان منزل الأول.

كشفت تحريات العميد رشدى همام، مفتش المباحث، أن صاحب المنزل استدعى عائلته بسبب خلاف مع النقاش الذى استدعى أقاربه، ونشبت معركة بين الطرفين تبادلا فيها إطلاق النار ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص تصادف مرورهم.

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف وضبط صاحب الشقة وشخص يدعى "محمد. ا" بحوزته بندقية خرطوش، وتحرر محضر بالواقعة وبإخطار اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، تولت النيابة التحقيقات.