أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إرسال الأحكام ضد رموز نظام مبارك للدول الأجنبية لاستعادة الأموال المهربة

Google+ Print
إرسال الأحكام ضد رموز نظام مبارك للدول الأجنبية لاستعادة الأموال المهربة إرسال الأحكام ضد رموز نظام مبارك للدول الأجنبية لاستعادة الأموال المهربة
أكد مصدر قضائى مطلع بالكسب غير المشروع، أن من بين إجراءات استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، تتضمن إرسال الأحكام النهائية الصادرة ضد بعض المتهمين من رموز نظام مبارك .

كما أكد المصدر أن الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المهربة إلى الخارج غير مرتبطة باجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأصول والأموال المهربة للخارج، والتى أنشئت بقرار من رئيس الجمهورية.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة يتخذان فعليا الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال من خلال التواصل والتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبى وسويسرا حول طرق استعادة تلك الأموال.

وأوضح المصدر أن تسير بخطوات ثابتة نحو المطالبة باسترداد الأموال المملوكة لها والمهربة للخارج، وأن عدم عقد لجنة استرداد الأموال اجتماع لها حتى الآن لم يؤثر على التواصل المصرى مع الدول كحق أصيل لمصر فى استرداد أموالها .

وأشار المصدر إلى أن تلك الإجراءات تتضمن الإنابة القضائية للاطلاع على جميع التحقيقات التى تجرىها السلطات الأجنبية فى القضايا المتهم فيها رموز نظام مبارك بغسل الأموال على أراضى تلك الدول .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر