إرسال الأحكام ضد رموز نظام مبارك للدول الأجنبية لاستعادة الأموال المهربة

أكد مصدر قضائى مطلع بالكسب غير المشروع، أن من بين إجراءات استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، تتضمن إرسال الأحكام النهائية الصادرة ضد بعض المتهمين من رموز نظام مبارك .

كما أكد المصدر أن الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المهربة إلى الخارج غير مرتبطة باجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأصول والأموال المهربة للخارج، والتى أنشئت بقرار من رئيس الجمهورية.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة يتخذان فعليا الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال من خلال التواصل والتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبى وسويسرا حول طرق استعادة تلك الأموال.

وأوضح المصدر أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو المطالبة باسترداد الأموال المملوكة لها والمهربة للخارج، وأن عدم عقد لجنة استرداد الأموال اجتماع لها حتى الآن لم يؤثر على التواصل المصرى مع الدول كحق أصيل لمصر فى استرداد أموالها .

وأشار المصدر إلى أن تلك الإجراءات تتضمن الإنابة القضائية للاطلاع على جميع التحقيقات التى تجرىها السلطات الأجنبية فى القضايا المتهم فيها رموز نظام مبارك بغسل الأموال على أراضى تلك الدول .