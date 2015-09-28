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جنح السويس تقضى بالسجن لرئيس شركة بترولية سابق بتهمة الإهمال

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جنح السويس تقضى بالسجن لرئيس شركة بترولية سابق بتهمة الإهمال جنح السويس تقضى بالسجن لرئيس شركة بترولية سابق بتهمة الإهمال
قضت محكمة جنح السويس حضوريًا بالسجن لمدة 3 سنوات وسنتين على 31 متهمًا فى حريق شركة البترول بالسويس، بينهم رئيس الشركة الأسبق، وقيادات آخرون بالشركة، بتهمة الإهمال والتقصير فى قضية حريق مستودعات الوقود بشركة النصر والذى وقع فى أبريل 2012، وبرأت المحكمة 7 عمال آخرين متهمين بالقضية.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فى القضية بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم، المحامى العام الأول لنيابات السويس، ووجهت للمتهمين اتهامات الإهمال الجسيم والتقصير، والذى ترتب عليه نشوب حريق ضخم استمر أربعة أيام بالشركة، أسفر عن مصرع عامل وإصابة آخرين وإهدار كميات كبيرة من الوقود والنفتة ألحقت خسائر مادية ضخمة بالشركة.
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