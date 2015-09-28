ضبط 69 قطعة سلاح و213 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

>وجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملات مكبرة لملاحقة الخارجين عن القانون بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى اسفرت عن ضبط 69 قطعة سلاح نارى بينهم طبنجة من الأسلحة الشرطية المستولى عليها ، و145 قطعة سلاح أبيض، و213 قضية مخدرات، وتشكيل عصابى، و39 هاربين من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، مع تنفيذ 7046 حكما متنوعا، وضبط 489 دراجة نارية مخالفة.

جاءت هذه الحملات بقيادة اللواء محمد كمال الدالى، رئيس قطاع الأمن العام، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.