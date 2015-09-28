سقوط "العميد" أخطر بلطجى استخدمه الإخوان فى اقتحام قسم العياط

فى ضربة أمنية جديدة نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، فى القبض على أخطر العناصر الجنائية التى كانت تستخدمه الإخوان فى أعمال العنف منها اقتحام قسم شرطة العياط والتصدى للأمن أثناء فض المسيرات.

وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن بقيادة اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة باختباء أحد العناصر الجنائية التى استخدمه الإخوان ويدعى عبده وشهرته "العميد " أحد العناصر الجنائية المطلوب ضبطه وإحضاره فى عدة قضايا عنف أثناء اختبائه بمنطقة جبلية بالعياط.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية بإشراف المقدم تامر صالح رئيس مباحث قسم العياط استهدفت موقع اختباء المتهم، وبمجرد اقتراب القوات قام بإطلاق نار، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة عليه وضبطه وبحوزته بندقية آلية و20 طلقة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيقات.