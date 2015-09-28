نيابة سوهاج تأمر بضبط شقيقين قتلا 4 أشخاص بالرصاص بسبب لعب الأطفال

أمر المستشار محمد فؤاد أبو حتة رئيس نيابة مركز سوهاج وسكرتارية طه محمد عثمان، اليوم الاثنين، بضبط وإحضار المتهم البيومى – ح – م وشقيقه السيد، وينتميان لعائلة عدس ويقيمان بقرية بلصفورة، كما أمرت بتشريح جثث 4 من المجنى عليهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، بعد اتهامهما بقتل ثلاثة أشخاص وسيدة بالرصاص، وهم خيرى أبو الحمد برعى 70 سنة وأبنائه مدين والتونى وينتمون لعائلة برعى، ووالدتهما نفيسة محمد عبد الرحيم، وذلك بسبب خلافات على لعب الأطفال.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بمصرع 4 أشخاص بينهم ربة منزل بإطلاق النار عليهم.

وبسؤال نجل المجنى عليه تامر خيرى أبو الحمد أمام النيابة قرر أن المتهمين قاما بإطلاق النار على المجنى عليهم بسبب خلافات على لعب الأطفال، وذلك أثناء وجودهم أمام منزلهم، مما أسفر عن مصرعهم فى الحال.