حبس صاحب مصنع حلويات أصاب أمين شرطة فى إشارة مرور ببولاق أبو العلا

أمر المستشار أحمد فاروق رئيس نيابة بولاق أبو العلا، بحبس صاحب مصنع حلويات 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بالتعدى على أمين شرطة أثناء تأدية عمله، وكسر إشارة مرور عمدا .

كانت البداية بتلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من مستشفى عام بإصابة أمين شرطة بجذع فى قدميه، أثناء تأدية عمله حيث أصر سائق على كسر الإشارة وعندما حاول منعه داس على قدمه.

أعدت الأجهزة الأمنية خطة محكمة وتمكنت القوات من ضبطه، وتبين أنه "م،م" 53 سنة، صاحب مصنع حلويات، وبمناقشته أنكر أمام النيابة ارتكاب الواقعة، وأشار أثناء التحقيقات إلى استعداده لتحمل تكاليف علاج أمين الشرطة، فقررت النيابة حبسه.