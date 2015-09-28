ضبط 12 ساقطة وقضية تحرش جنسى و181 حالة تعرض لأنثى بالإسكندرية

قام ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة برئاسة العميد شريف التلوانى بالإسكندرية بحملة بدوائر أقسام المدينة خلال أيام عيد الاضحى المبارك.

وشارك فى الحملة المقدم عادل سلام وكيل مباحث القسم والرائد عمرو نعيم بإشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، وأسفرت عن ضبط عدد من الساقطات أثناء تحريضهن على الفسق بالطريق العام، وكذلك قضايا تحرش وتعرض لأنثى.

ففى مجال قضايا التحريض على الفسق تم ضبط كل من منى ن ش 23 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم كرموز حال قيامها بتحريض الغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام على الفسق بها بطريق الجيش دائرة قسم أول المنتزه.

وأسماء ع ح 20 سنة بدون عمل "لها معلومات جنائيه مسجله "مقيمه دائرة قسم ثان المنتزه حال قيامها بتحريض الغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام على الفسق بها بمنطقة المعموره دائرة قسم ثان المنتزه.

وغادة م م 31 سنة بدون عمل "لها معلومات جنائية مسجلة" مقيمه دائرة قسم الجمرك حال قيامها بتحريض الغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام على الفسق بها بطريق الجيش دائرة قسم ثان المنتزه.

وبسمة خ ح 22 سنة راقصة مقيمة دائرة قسم أول المنتزه حال قيامها بتحريض الغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام على الفسق بها داخل ملهى ليلى كائن بطريق الجيش دائرة قسم أول المنتزه.

كما تم ضبط سحر ع م 42 سنة بدون عمل مقيمه دمنهور – محافظة البحيرة حال قيامها بتحريض الغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام على الفسق بها بمنطقة سيدى بشر دائرة قسم أول المنتزه، وعبير م م 40 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم أول العامريه حال قيامها بتحريض الغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام على الفسق بها بطريق الجيش دائرة قسم باب شرقى.

كما تم ضبط غادة م ا 39 سنة راقصه مقيمه دائرة قسم ثان الرمل حال قيامها بتحريض الغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام على الفسق بها داخل ملهى ليلى كائن بمنطقة المعمورة الشاطئ دائرة قسم ثان المنتزه، وزينب ح ص 23 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم الجمرك، وشيماء ح ص 29سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم الجمرك.

حال قيامهما بتحريض الغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام على الفسق بهما داخل حدائق قصر المنتزه دائرة قسم ثان المنتزه.

كما تحرر محاضر لكل من زينب م م 17سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم أول المنتزه حال قيامها بتحريض الغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام على الفسق بها داخل ملهى ليلى بمنطقة المعموره الشاطئ دائرة قسم ثان المنتزه، وأمل س ح 28 سنة راقصه مقيمه دائرة قسم ثان الرمل.

وكذلك تحرر المحضر ضد سارة ع ال 23 سنة راقصه مقيمه دائرة قسم أول المنتزه حال قيامهما بتحريض الغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام على الفسق بهما داخل ملهى ليلى بمنطقة المعمورة الشاطئ دائرة قسم ثان المنتزه.

وفى مجال ضبط قضايا التحرش الجنسى تم ضبط أحمد م خ 38 سنة سمسار مقيم دائرة قسم ثان المنتزه حال قيامه بالتحرش الجنسى بالمدعوة سمر ح ش ا 26 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم ثان الرمل.

وفى مجال ضبط قضايا المنشطات الجنسية تم ضبط هشام ع ا 46 سنة عامل مقيم دائرة قسم أول الرمل بحوزته عدد "170 " علبة منشط جنسى مختلفة الانواع مجهولة المصدر " بقصد الاتجار".

وفى مجال قضايا التعرض للإناث تم ضبط عدد "191" حالة تعرض للإناث بالطريق العام وتحررت ضدهم المحاضر اللازمة.

وفى مجال قضايا ضبط المحال العامة المخالفة تم ضبط عدد "53" مخالفة محال عامة بدون ترخيص وتحررت ضدهم المحاضر اللازمة.