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البورصة المصرية تربح 1.1 مليار جنيه .. ومؤشرها يصعد بـ 0.85%

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البورصة المصرية تربح 1.1 مليار جنيه .. ومؤشرها يصعد بـ 0.85% البورصة المصرية تربح 1.1 مليار جنيه .. ومؤشرها يصعد بـ 0.85%

صورة أرشيفية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، وسط تفاؤل بمستقبل الاقتصادي، عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح بأن مصر ماضية فى إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وربح راسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.1 مليار جنيه ليبلغ مستوى 449.4 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي اكس 30″ بنسبة 0.85 % ليبلغ مستوى 7409 نقاط، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ بنحو 0.37% ليبلغ مستوى 393 نقطة

وشملت الارتفاعات مؤشر “إيجي اكس 100″ الأوسع نطاقا، والذى أضاف نحو 0.06% إلى قيمته، ليبلغ مستوى 847.14 نقطة .

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