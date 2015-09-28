الداخلية السعودية: الكشف عن خلية جديدة لـ”داعش” في الرياض والدمام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، الكشف عن خلية جديدة لـ “داعش” في مدينتي الرياض والدمام، وكشفت وكراً للقاءاتهم في حي الفيحاء في الرياض.

وقالت في بيان لها، عصر الاثنين، إن القوات الأمنية قامت بأربع عمليات متزامنة في الرياض والدمام لضبط هذه الخلية، ونتج عنها قتيلان، والقبض على ثلاثة، موضحة أن الخلية لها علاقة بانتحاري مسجد الطوارئ في أبها يوسف السليمان، نقلاً عن “العربية نت”.

وأشارت إلى أن القتيلين هما عبدالعزيز زيد الشمري، وعقيل عميش المطيري، إذ الأول تم قتله خلال العملية الأمنية التي تمت في الدمام، بينما الآخر خلال العملية الأمنية في الرياض.

وبحسب “العربية نت”، أوضحت أنه خلال الاشتباك الأمني في الدمام تم القبض على المطلوبين مهند محمد العتيبي وفهد فلاح الحربي، وفي الرياض تم القبض على المطلوب فيصل حامد الغامدي.

وأضافت الوزارة أن عقيل المطيري هو من قائمة الـ85 مطلوباً، واستعيد من العراق وتم سجنه ثلاثة أعوام، وتسلل إلى اليمن وعاد متسللاً. بينما المطلوب فيصل الغامدي كان قد هدد والديه بالقتل، ووالده أبلغ عنه.