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أنجيلينا جولي لـ «الساخرين» من لون بشرة ابنتها: «الصمت أفضل»

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أنجيلينا جولي لـ «الساخرين» من لون بشرة ابنتها: «الصمت أفضل» أنجيلينا جولي لـ «الساخرين» من لون بشرة ابنتها: «الصمت أفضل»

أنجلينا جولي وابنتها

عبرت النجمة العالمية أنجيلينا جولي عن استيائها بسبب ما تتعرض له ابنتها بـ”التبني” من انتقادات بسبب لون بشرتها السمراء.

وعبرت “جولي” عن حزنها من خلال كتابة “بوست” على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: “عندما يحاول الناس مضايقة ابنتي بسبب لون بشرتها السمراء، أقول لها لطفاً لا تحزني فأنتي جميلة وذكية، وتستطيعي أن تصلي للشيء الذي تردينه”.

وأضافت جولي: ” ابنتي لا تشبهني في لون عيني أو بشرتي، ولكنها عن جد انسانة بكل معني الكلمة، واذا حاول اي شخص معاملتها بسوء بسبب لونها فهذا غير انساني، وان كان لديكم كلمة حسنة كان بها، وان لم تجدوا فالصمت افضل”.

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