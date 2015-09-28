بالصور.. محافظ السويس يفتتح مدرسة عرب العمارين بمنطقة السخنة‎

افتتح اللواء العربي السروي محافظ السويس اليوم الأثنين مدرسة عرب العمارين للتعليم الأساسي بمنطقة السخنة في أول عام دراسة بها بعد انشاءها .

وناشد المحافظ هيئة التدريس بالمدرسة التعاون مع التلاميذ لتخريج أجيال متفوقة في المستقبل القريب من أبناء قرية عرب العمارين .

وشكر المحافظ الشركة المنفذة التي أنشأت المدرسة في 7 أشهر بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالسويس.

وأكد السروي على أنه سيتم صرف بدل جهود غير عادية لهيئة تدريس المدرسة مشيرًا إلى أن العمل بالقرية مستمر في باقي الخدمات مثل الوحدة الصحية حيث سيتم افتتاحها قريبًا جدًا لتصبح قرية عرب العمارين قرية نموزجية بالسويس وحضرالمحافظ والقيادات ومديري المدرسة والتلاميذ أول طابور للمدرسة ، ثم تفقد المحافظ الفصول لمتابعة سير العملية التعليمية وتشجيع التلاميذ .

وطلب المحافظ من مدير لتعليم إعطاء مهلة اسبوع وتسهيل الاجراءات لنقل التلاميذ من ابناء قرية العمارين بالمحافظات الاخرى او داخل مدارس السويس الي مدرسة عرب العمارين.

رافق المحافظ سعيد الليبيدى رئيس حى عتاقة و عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية و التعليم و ايهاب فارس مدير هيئة الابنية التعليمية و سهير عبد اللطيف مدير تعليم الفصل الواحد و مديرى الإدارات التعليمية والشيخ سالم محيسن عمدة قرية العمارين وأولياء أمور التلاميذ.