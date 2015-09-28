كاني وست “جاد” في الترشح للرئاسة الأميركية

قال مغني الراب كاني وست، زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، إنه جاد بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية في 2020.

وفي أغسطس الماضي، قال وست إنه يخطط للترشح للبيت الأبيض عام 2020، واعتبر الإعلان على نطاق واسع “مزحة”، لكن عند سؤاله بشأن نيته الترشح قال لمجلة “فانيتي فير”: “بالطبع”، نقلا عن “سكاي نيوز عربية”.

وقال المغني صاحب الـ 38 عاما الفائز بجائزة “غرامي”، إنه بعد الصدمة الأولية للناس “لمس تجاوبا مع الفكرة رغم سمعته بأنه سريع الغضب”.

وقال وست إن والده حصل على شهادتي دراسات عليا، وإن أمه الراحلة التي كانت استاذة لغة إنجليزية جامعية، حصلت على شهادة دكتوراه وعملت لحساب منظمات للحقوق المدنية.

ودشن مؤيدو وست بالفعل لجنة عمل سياسية، أطلقت على نفسها اسم”ريدي فور كاني”، على أمل ترشحه باسم الحزب الجمهوري، وجذبت اللجنة حتى الآن أقل من 100 شخص عبر موقعي “فيسبوك” و”تويتر”.

واحتل وست الأسبوع الماضي المركز السابع ضمن قائمة نجوم الـ”هيب هوب” الأعلى أجرا بالعالم، وفق تصنيف مجلة “فوربس”، بدخل بلغ نحو 22 مليون دولار، من الموسيقى وخط منتجات الموضة الذي يحمل اسمه، وترويجه لمنتجات أخرى على مدى العام الماضي.