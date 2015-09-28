«داعش» ليبيا يقوم بحملة تفتيش للمنازل جنوب مدينة سرت

قام عناصر تنظيم «داعش» بحملة تفتيش للمنازل جنوب مدينة سرت الليبية بحثًا عن الأسلحة في قرية الغربيات التي تقطنها قبيلة الفرجان.

وقالت مصادر محلية بسرت اليوم، إن عناصر تنظيم «داعش» نفذت اليوم الاثنين، حملة تفتيش للمنازل بحثًا عن الأسلحة في قرية الغربيات التي تقطنها قبيلة الفرجان.

وأضافت المصادر أن حملة التفتيش تهدف إلى جمع السلاح والذخيرة، والبحث عن مطلوبين من قبل التنظيم.

كما ألقت عناصر «داعش» القبض على عسكريين أثناء محاصرتها منطقة أبوهادي (جنوب سرت 20 كيلو مترًا)، ونقلتهم بالقوة لـ أحد مقار التنظيم في سرت.

ويسيطر تنظيم «داعش» على مدينة سرت بعد معارك، كان أبرزها مذبحة نفذها التنظيم في الحي رقم 3، أغسطس الماضي، حيث استولى على منشآت حكومية مهمة وأعلن المحاكم الشرعية في المدينة.