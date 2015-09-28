أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«داعش» ليبيا يقوم بحملة تفتيش للمنازل جنوب مدينة سرت

Google+ Print
«داعش» ليبيا يقوم بحملة تفتيش للمنازل جنوب مدينة سرت «داعش» ليبيا يقوم بحملة تفتيش للمنازل جنوب مدينة سرت

تنظيم داعش

قام عناصر تنظيم «داعش» بحملة تفتيش للمنازل جنوب مدينة سرت الليبية بحثًا عن الأسلحة في قرية الغربيات التي تقطنها قبيلة الفرجان.

وقالت مصادر محلية بسرت اليوم، إن عناصر تنظيم «داعش» نفذت اليوم الاثنين، حملة تفتيش للمنازل بحثًا عن الأسلحة في قرية الغربيات التي تقطنها قبيلة الفرجان.

وأضافت المصادر أن حملة التفتيش تهدف إلى جمع السلاح والذخيرة، والبحث عن مطلوبين من قبل التنظيم.

كما ألقت عناصر «داعش» القبض على عسكريين أثناء محاصرتها منطقة أبوهادي (جنوب سرت 20 كيلو مترًا)، ونقلتهم بالقوة لـ أحد مقار التنظيم في سرت.

ويسيطر تنظيم «داعش» على مدينة سرت بعد معارك، كان أبرزها مذبحة نفذها التنظيم في الحي رقم 3، أغسطس الماضي، حيث استولى على منشآت حكومية مهمة وأعلن المحاكم الشرعية في المدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا