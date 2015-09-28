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تقرير في الجول - رقم سلبي للشناوي بعد هزيمة الزمالك الساحقة أمام النجم

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تقرير في الجول - رقم سلبي للشناوي بعد هزيمة الزمالك الساحقة أمام النجم تقرير في الجول - رقم سلبي للشناوي بعد هزيمة الزمالك الساحقة أمام النجم

استقبلت شباك أحمد الشناوي حارس الزمالك خمسة أهداف من النجم الساحلي التونسي ليحقق حامي عرين منتخب رقما سلبيا من مباراة الأحد.

وخسر الزمالك مع حارس المصري السابق بخمسة أهداف لهدف في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية لتصعب عليه مهمة التأهل للنهائي عندما يستقبل الفريق التونسي الأسبوع المقبل.

وشهدت المباراة رقما سلبيا لم يحدث من قبل لصاحب الـ24 عاما.

فلقد استقبلت شباكه لأول مرة في التاريخ خمسة أهداف في مباراة واحدة.

لم يحدث هذا للشناوي من قبل سواء مع منتخب مصر للشباب أو الأوليمبي أو المنتخب الأول أو النادي المصري أو مبارياته السابقة مع الزمالك.

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استقبل الشناوي من قبل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة أكثر من مرة ولم تهتز شباكه بأكثر من ذلك حتى ليلة الأحد التي قسا فيها بطل كأس تونس على الفارس الأبيض.

تلقى الشناوي 3 أهداف في 3 مباريات موسم 2009-2010 أمام ثلاثة فرق هي طلائع الجيش والزمالك والمقاولون العرب حين كان حارسا للنادي المصري البورسعيدي.

خسر من الجيش 3-1 في الجولة السادسة من الدوري ومن الزمالك بنفس النتيجة في الجولة 28 حين سجل حسن مصطفى ومحمود شيكابالا وريمي أديكو أهداف الفريق الأبيض.

وبعد أيام قليلة خسر أمام المقاولون العرب 3-2 ليودع كأس مصر من دور الـ16.

واستقبل 3 أهداف مرة واحدة بقميص المنتخب كانت وديا أمام غانا في الإمارات عام 2013 حين فاز فريق النجوم السوداء بثلاثة أهداف دون رد.

وشارك الشناوي بديلا لشريف إكرامي في مباراة 6-1 الشهيرة التي خسر فيها الفراعنة أمام غانا في تصفيات كأس العالم 2014 واستقبلت شباكه هدفين من السداسية.

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