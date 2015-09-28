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قنصل مصر في تونس: المشهد مع جمهور الزمالك سلبي لأقصى درجة.. ولهذا انفعلت

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قنصل مصر في تونس: المشهد مع جمهور الزمالك سلبي لأقصى درجة.. ولهذا انفعلت قنصل مصر في تونس: المشهد مع جمهور الزمالك سلبي لأقصى درجة.. ولهذا انفعلت

مشهد جمهور الزمالك في أقسام الشرطة كان سلبيا لأقصى درجة وعلى الدولة التدخل حتى لا يتم تصدير تلك المشكلات مجددا.. وهكذا يطلب القنصل المصري في تونس محمد محمود.

وأوضح محمد محمود قنصل في تونس لماذا انفعل وهو يتحدث عن أزمة جماهير الزمالك وذلك مساء الأحد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

محمد محمود كتب "صعب جدا لما تروح تطلع مواطنين "مشجعين" من مركز الأمن الوطني علشان مجلس إدارتهم مبلغ إنهم مصنفين جماعة إراهبية. إخص على النخوة".

الرد

ورد محمد محمود عبر راديو 9090 مع الإعلامي إبراهيم فايق "أولا أحب أن أوضح، ليست لدي أي مشكلة مع أحد. أو أزمة مع مجلس إدارة ناد معين".

وأوضح "ما كتبته جاء على صفحتي الخاصة وحين استيقظت من النوم اليوم الاثنين لم أتخيل كل هذه ردود الأفعال حول ما قلته".

وتابع "ربما عبرت بشكل انفعالي، ولكن هذا لأن المشهد الخاص بجمهور الزمالك كان سلبيا لأقصى درجة".

ماذا حدث؟

عقب محمد محمود "نحن لا نفرق في المعاملة بين مصري وأخر. وبالتالي تعرضنا لمشكلة أنه تم تصدير الأزمة لنا".

وأفاد "المباراة معلومة الموعد والمشكلة السابقة مع الجمهور كانت معروفة. لماذا تم تصدير الأزمة لنا؟".

وفسر "بعد قرار النادي بتصنيف الجماهير على أنهم جماعة ما والقبض عليهم وجدنا نحن أن مواطنا مصريا يناشدنا وهو في قسم الشرطة أن نقوم بدورنا لأنه لم يرتكب جرما وهذا حقه".

واستفاض "علينا حماية حقوقه مادام ترك أرض مطار القاهرة، بات مسؤوليتنا". لهذا لم يكن ممكنا أن نتركهم. ويجب على الدولة أن تتدخل حتى لا تتكرر تلك الحادثة من جديد".

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