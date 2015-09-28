المدير الفني للنجم: دفاع الزمالك كان سيئا.. أو ربما لم يعرف كيف يتعامل مع خطتنا

ظهر دفاع الزمالك بشكل سيء. هذا هو المفتاح الذي حاول ونجح فوزي البنزرتي المدير الفني للنجم التونسي في استخدامه لاقتناص الفرسان بخمسة أهداف لهدف مساء الأحد.

الزمالك سقط بنتيجة كبيرة خارج أرضه أمام مضيفه التونسي ضمن ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال البنزرتي عبر راديو 9090 مع الإعلامي إبراهيم فايق: "كنا نعلم تماما أن الزمالك يكون خطيرا جدا حين يتسلم الكرة في منطقة جزاء خصمه".

وتابع "لهذا قررنا اللعب أمام الزمالك بالضغط العالي. هذه الاستراتيجية جعلتنا نهيمن على أغلب دقائق المباراة".

الدفاع سيء

لكن ماذا عن حارس الزمالك أحمد الشناوي، هل هو مسؤول عن جزء من الخسارة؟

رد البنزرتي "إنه حارس رائع. تابعته كثيرا جدا وأعرف مستواه".

ثم استدرك "لكن ربما الدفاع هو من كان سيئا أو لم يعرف كيف يتعامل مع الضغط العالي".

العودة؟

هل انتهى اللقاء في رأي البنزرتي؟ يجيب المدرب التونسي المخضرم "من يقول إن النجم ضمن الصعود للنهائي لا يفهم في كرة القدم".

وأردف "الزمالك من أفضل الفرق العربية والإفريقية وخاصة هذه السنة. كان الأفضل في المسابقات المصرية".

وأتم "كما أن كرة القدم فيها كل شيء، وبالتالي علينا اللعب بتركيز 100% للحفاظ على فرصنا في الوصول للنهائي".