الزمالك يفقد حمادة طلبة في مباراة الإياب أمام النجم

تأكد غياب حمادة طلبة مدافع الزمالك عن مباراة الإياب أمام النجم الساحلي في الدور قبل النهائي من الكونفدرالية الإفريقية بسبب الإصابة.

حمادة طلبة تعرض لإصابة في الركبة خرج على إثرها مستبدلا في الدقيقة الـ 40 من الشوط الأول لصالح محمد عادل جمعة.

وأكد أيمن فريد طبيب الزمالك إصابة حمادة طلبة بكدمة في القدم ستبعده عن الملاعب لمدة يومين قبل ان يعود للتدريبات.

لكن طبيب الفريق الأبيض أكد أن المدافع صاحب الـ33 عاما لن يلحق بمباراة الإياب المقرر لها يوم السبت المقبل.

كان الزمالك خسر أمام النجم الساحلي بخمسة أهداف مقابل هدف في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.