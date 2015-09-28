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لاعبو الزمالك يطلبون عدم التحدث في مطار تونس

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لاعبو الزمالك يطلبون عدم التحدث في مطار تونس لاعبو الزمالك يطلبون عدم التحدث في مطار تونس

طلب لاعبو الزمالك من البعثة الإعلامية المتواجدة مع الفريق في تونس عدم إجراء أي حوارات صحفية أو تصويرهم أثناء تواجدهم في مطار قرطاج للعودة إلى القاهرة.

الزمالك خسر ذهاب نصف النهائي من الكونفدرالية اللإفريقية أمام النجم الساحلي بخمسة أهداف مقابل هدف في مدينة سوسة التونسية.

وظهر على اللاعبون حالة من الحزن الشديد بسبب النتيجة.

وتصل بعثة الفريق الأبيض إلى القاهرة في الساعة الثالثة والنصف من عصر الإثنين، إذ يبدأ الاستعداد سريعا لمبارة الإياب.

وتقام جولة الإياب يوم السبت المقبل في القاهرة، ويسعى الزمالك للمطالبة بحضور جماهير لدعمه في المهمة الصعبة أمام الفريق التونسي.

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