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أرقام في الجول – ثغرة الزمالك.. كيف تتأكد أن ' السكة شمال '

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أرقام في الجول – ثغرة الزمالك.. كيف تتأكد أن ' السكة شمال ' أرقام في الجول – ثغرة الزمالك.. كيف تتأكد أن ' السكة شمال '

أماكن فقد الزمالك للكرة تتحدث عن كل شيء وتوضح كيف سقط الفرسان بخماسية أمام النجم الساحلي في الكونفدرالية.

فقد الزمالك الكرة 11 مرة في الجانب الأيمن الذي قاده حازم إمام كظهير مع أيمن حفني كصانع ألعاب يميل لتلك الجبهة بمعاونة لاعب الوسط عمر جابر.

أما ناحية اليسار، فقد خسر الزمالك الكرة 25 مرة بحسب إحصائيات شركة كورة ستاتس المقدمة لـFilGoal.com عن المباراة.

لم يستطع الزمالك استرجاع الكرة ولا مرة من مكان متقدم في ناحية اليسار.

وكان كهربا أكثر من فقد الكرة في الزمالك 14 مرة.

وفي الجبهة اليسرى نفسها فقد معروف يوسف الكرة 9 مرات، وخسرها حمادة طلبة 4 مرات.

أما محمد جمعة الذي دخل في مكان طلبة مع نهاية الشوط الأول، فقد لاعب المصري البورسعيدي الأسبق الكرة 13 مرة.

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