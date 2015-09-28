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2.8 مليار يورو خسائر قطر بسبب تورطها في فضيحة فولكس فاجن

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2.8 مليار يورو خسائر قطر بسبب تورطها في فضيحة فولكس فاجن 2.8 مليار يورو خسائر قطر بسبب تورطها في فضيحة فولكس فاجن

أرشيفية

كشفت صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية عن أن انهيار سعر أسهم شركة “فولكس فاجن” بعد فضيحة تزويرها لتقرير انبعاثات الغازات من سياراتها التي تعمل بالديزل تسبب في خسارة صندوق الثروة السيادية القطري حوالي 3,3 مليار جنيه أسترليني (2,8 مليار يورو).

وأشارت الصحيفة إلى أن قطر القابضة، إحدى الشركات التابعة لجهاز قطر للاستثمار “كيو آي إيه”، تعتبر ثالث أكبر مساهم في شركة صناعة السيارات الألمانية، حيث تملك 17 % من الأسهم بعد شركة بورشة وولاية ساكسونيا السفلى.

وأضافت أنه نتيجة لخسارة فولكس فاجن 34 % من سعر أسهمها الأسبوع الماضي، فأنها خسرت حوالي 20 مليار يورو من قيمة الشركة.

وفي الأسبوع الماضي وحده، خسرت قطر القابضة حوالي 2,8 مليار يورو من قيمة أسهمها بسبب خسائر فولكس فاجن بعد الكشف عن الفضيحة.

وأوضحت “ديلي تليجراف” أن قطر القابضة تملك الآن مزيجا من أسهم عادية والأسهم الممتازة في فولكس فاجن. وتقدم الأسهم الممتازة عائدا أعلى لكن لن يكون لقطر حق التصويت في إدارة الشركة.

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