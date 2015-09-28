بالصور.. الجالية المصرية بالسعودية ترصد المفقودين وهواتف التواصل

أعلنت الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية ، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، عن أسماء مدعومة بصور وبيانات لمفقودين أثناء أداء الحج فى حادث التزاحم بمنى.

كما أعلنت الجالية قوائم المفقودين وهواتف للتواصل بالمستشفيات وقوائم أعلنتها المستشفيات لم تتضمن أسماء مفقودة بالفعل معلنة عن عدد من المفقودين من دول فلسطين والعراق.

فيما تغيب عطية إبراهيم رفاعى محمود، من أبناء عزبة الصعايدة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، ومحمد عبد العزيز أحمد دياب، من مخيم 30 شارع 204 يتبع جمعية الرعاية الإسلامية للعجزة والمعوقين رقم 2000/55 ميت غمر، وتغيبت نادية فؤاد عبد الفتاح فارس حج جمعيات التضامن بالبحيرة.



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