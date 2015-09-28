رئيس الوزراء يبحث مع وزير مجلس النواب الاستعداد للانتخابات البرلمانية

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، بالمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لمتابعة الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية، وأهم المشروعات والقوانين التى تعدها الوزارة.

كان رئيس الوزراء قد عقد صباح اليوم، الاثنين، اجتماعين مع كل من: وزراء الرى والإسكان والتنمية المحلية والسياحة والداخلية والنقل والتخطيط، لمتابعة عدد من القضايا المختلفة والمشروعات.

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