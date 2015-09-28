محافظة القاهرة: 2000 أتوبيس تعمل لخدمة النقل مع بداية العام الدراسى

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، أن هناك أكثر من 2000 أتوبيس تعمل لخدمة النقل العام فى القاهرة الكبرى مع بداية العام الدراسى الجديد، وأن منها 950 سيارة أتوبيس حديثة تم إدخالها الخدمة هذا العام.

وأضاف محافظ القاهرة، حسب بيان اليوم، أن الطاقة اليومية لأسطول النقل العام تصل إلى 3 ملايين راكب بالإضافة إلى نصف مليون راكب آخر تنقلهم سيارات المينى باص العاملة فى مشروع النقل الجماعى والبالغ عددها 1200 مينى باص.

وقال المهندس رزق أبو على، رئيس هيئة النقل العام، إن جميع جراجات الهيئة وعددها 28 جراجا تعمل بشكل منتظم، وإن جميع العاملين بالهيئة على رأس العمل منذ السادسة صباحاً.