أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظة القاهرة: 2000 أتوبيس تعمل لخدمة النقل مع بداية العام الدراسى

Google+ Print
محافظة القاهرة: 2000 أتوبيس تعمل لخدمة النقل مع بداية العام الدراسى محافظة القاهرة: 2000 أتوبيس تعمل لخدمة النقل مع بداية العام الدراسى
أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، أن هناك أكثر من 2000 أتوبيس تعمل لخدمة النقل العام فى القاهرة الكبرى مع بداية العام الدراسى الجديد، وأن منها 950 سيارة أتوبيس حديثة تم إدخالها الخدمة هذا العام.

وأضاف محافظ القاهرة، حسب بيان اليوم، أن الطاقة اليومية لأسطول النقل العام تصل إلى 3 ملايين راكب بالإضافة إلى نصف مليون راكب آخر تنقلهم سيارات المينى باص العاملة فى مشروع النقل الجماعى والبالغ عددها 1200 مينى باص.

وقال المهندس رزق أبو على، رئيس هيئة النقل العام، إن جميع جراجات الهيئة وعددها 28 جراجا تعمل بشكل منتظم، وإن جميع العاملين بالهيئة على رأس العمل منذ السادسة صباحاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365