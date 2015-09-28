بالصور.. بيل كلينتون يوزع جوائز مبادرته العالمية بنيويورك

شهد الرئيس الأمريكى الأسبق، بيل كلينتون مراسم توزيع جوائز مبادرة "كلينتون العالمية"، التى دشنها منذ عام 2005، وذلك بحضور عدد من نجوم السياسة والاقتصاد والأكاديميين والحائزين على جوائز نوبل، وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى.

وتتزامن مراسم توزيع جوائز مبادرة كلينتون لهذا العام مع فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى يحضرها رؤساء وملوك وقادة غالبية دول العالم.

وتهدف مبادرة كلينتون إلى طرح حلول للتحديات العالمية، وشارك بها منذ انطلاقها 190 من رؤساء الدول السابقين والحاليين، وأكثر من 20 حائزا على جوائز نوبل والمئات من كبار المديرين التنفيذيين ورؤساء المؤسسات والمنظمات غير الحكومية.

يذكر أن كلينتون حرص أمس على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مقر إقامته بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لمناقشة العديد من القضاء الإقليمية وملفات الشرق الأوسط.



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الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون بجوار الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو فى مبادرة كلينتون العالمية "CGI" بمدينة نيويورك



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فى اليوم الثانى من احتفالية مبادرة كلينتون العالمية "CGI" بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة فى الأمم المتحدة



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الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون خلال خطاب افتتاح مبادرة كلينتون العالمية "CGI" لهذا العام



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حوار مع الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو فى محاولة لتقديم حلول للتحديات الأكثر إلحاحا فى العالم



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شارك فى الحوار رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس خلال الاجتماع السنوى لمبادرة كلينتون العالمية فى نيويورك



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تشيلسى كلينتون تحضر حفل توزيع جوائز المواطن العالمى كلينتون خلال اليوم الثانى من اجتماع مبادرة كلينتون العالمية فى فندق وأبراج شيراتون نيويورك



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بيل كلينتون يتوسط فريق عمل "IMPCT" خلال حضور حفل العشاء فى مدينة نيويورك



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بيل كلينتون وتونى بينيت



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المطرب العالمى تونى بينيت كان قد شارك وغنى فى حفل توزيع جوائز المواطن العالمى كلينتون فى فندق وأبراج شيراتون نيويورك



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تكريم "سيدا غلام فاطمة" الناشطة الباكستانية فى مجال حقوق الإنسان والعمل



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جانب من حفل توزيع جوائز المواطن العالمى كلينتون



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تشيلسى كلينتون أبنه الرئيس الأسبق بيل كلينتون وهيلارى كلينتون مرشحة الرئاسة الأمريكية



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جانيل موناى تغنى فى حفل توزيع جوائز المواطن العالمى كلينتون



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تونى بينيت

- الرئيس عبد الفتاح السيسى يلتقى بيل كلينتون بمقر إقامته فى نيويورك