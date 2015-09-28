بالصور.. بداية العام الدراسى بـ39 مدرسة للمنهج المصرى فى السعودية اليوم

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، المستشار الثقافى المصرى بالسعودية، بداية الدراسة بمدارس المسار المصرى بالمملكة العربية السعودية ، بالتزامن مع بداية الدراسة فى مصر ، فى أكثر من 13 محافظة ومدينة سعودية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم المصرية وإدارة التعليم الأهلى والأجنبى السعودية برئاسة محمد عيد العتيبى.

ويبلغ عدد المدارس، حسب بيان إعلامى اليوم، 39 مدرسة تابعة للتعليم السعودى مثل مدارس الإنترناشونال، وتعد قسما مستقلا فى بعض المدارس الأهلية الخاصة السعودية، ودور المكتب الثقافى هو إجراء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالتنسيق مع إدارة أبنائنا بالخارج بوزارة التربية والتعليم المصرية.

وأكد الخشت، أن العام الحالى سيشهد اهتماما غير مسبوق بالأنشطة الطلابية بكل أنواعها: الثقافية، والرياضية، والعلمية، والفنية، وفتح باب الاحتكاك والمبادرة أمام الطلاب، وتنمية كفاءات التفكير والإبداع؛ وتكوين عقلية قادرة على مواكبة طبيعة العصر، بهدف استيعاب قيم المشاركة، وريادة الأعمال، والابتكار، والشفافية، والتسامح، والمسئولية الاجتماعية.

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، تبلغ مدة أيام الدراسة الفعلية 195 يوما بما يعادل 34 أسبوعا تقريبا بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، (الفصل الدراسى الأول 102 يوما، والفصل الدراسى الثانى 93 يوما).وتبلغ إجازة نصف العام أسبوعين.

وأكد الخشت أن العلاقات التعليمية بين مصر والسعودية فى أوج ازدهارها، مشيرا إلى أنه جار الإعداد لاعتماد بروتوكول تعاون شامل فى مجال التعليم العالى والتعليم قبل الجامعى بين البلدين.



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