بالصور ساندي تخلع الشورت خوفاً من هاني شاكر

اشتهرت المغنية المصرية ساندي بمطربة المراهقين وبأنها أيضاً مطربة "الهوت شورت"، حيث كانت ترتدي في كل حفلاتها شورتات قصيرة، إلا أنّ ساندي تخلت لأول مرة عن الشورت، وارتدت في حفلها الأخير الذي أقيم داخل نادي "جرين هيلز" في مدينة الشروق ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك سروالاً وقميصاً قطنياً محتشماً، التزاماً منها بقرار نقيب الموسيقيين هاني شاكر الذي طالب المطربات بالاحتشام تحت طائلة إنذارهنّ وفصلهنّ من النقابة.

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