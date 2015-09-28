ما هو حجم الإيردات التي حققها تامر حسني بفيلمه "أهواك"؟

بايرادات غير مسبوقة اعتلى المطرب والممثل تامر حسني عرش إيرادات ماراثون أفلام عيد الأضحى السينمائي متفوقاً بفارق ملايين الجنيهات بفيلمه"أهواك"عن الأفلام المنافسة له مثل"عيال حريفة"و4 كوتشينة"و"الجيل الرابع".

فجاء فيلم "أهواك" متصدراً بإيرادات وصلت إلى 8 مليون جنيه منذ بداية عرضه حتى ثالث أيام عيد الأضحى. وهو ما يعد مبلغاً كبيراً مقارنة بالإيرادات التي حققتها الأفلام المنافسة.

وقد أشاد الناقد طارق الشناوي بأداء تامر حسني وغادة عادل في الفيلم معتبراً أن هناك مساواة في البطولة بينهما، وأضاف الشناوي قائلاً إن تامر حسني من أفضل ممثلي جيله من المطربين بدليل الإيرادات التي تحققها أفلامه وإن كان قد عاب الشناوي على السيناريو موضحاً أنه كان بحاجة إلى بعض التعديلات.

فيلم"أهواك"يشارك في بطولته تامر حسني وغادة عادل وانتصار ومحمود حميدة،والقصة من تأليف وإخراج محمد سامي،وشارك في كتابة سيناريو الفيلم وليد يوسف.