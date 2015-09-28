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النيابة العامة تأمر بدفن 4 جثث من أسرة واحدة قتلهم بينهم طفلين في سوهاج‎

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النيابة العامة تأمر بدفن 4 جثث من أسرة واحدة قتلهم بينهم طفلين في سوهاج‎ النيابة العامة تأمر بدفن 4 جثث من أسرة واحدة قتلهم بينهم طفلين في سوهاج‎

أرشيفية

أمرت نيابة سوهاج بالتصريح بدفن 4 جثث لرجل وزوجتة واثنين من أبنائهما بعد أن لقوا مصرعهم على يد عامل يقيم بقرية بلصفورة وتربطة صلة قرابة بالمجنى عليهم.
> وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز سوهاج يفيد قيام عامل بقتل أبن عمة وزوجتة وإثنين من أولادهما الذكور تصادف وجودهما بالمنزل أثناء هجوم الجانى على المنزل مستخدما سلاح ناري.

وأكدت التحريات حدوث مشاجرة بين الطرفين منذ عدة أيام على أثرها تربص الجاني بالمجني عليهم وأمطرهم بوابل من الأعيرة النارية بعد أن أقتحم عليهم منزلهم تم نقل الجثث لمستشفى سوهاج العام.

وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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