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دعوى لإسقاط الجنسية عن شقيق شوبير لاعتدائه على وفد مصر الإعلامى بنيويوك

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دعوى لإسقاط الجنسية عن شقيق شوبير لاعتدائه على وفد مصر الإعلامى بنيويوك دعوى لإسقاط الجنسية عن شقيق شوبير لاعتدائه على وفد مصر الإعلامى بنيويوك
أقام الدكتور سمير صبرى المحامى دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن محمد عبد العزيز شوبير وشهرته محمد شوبير.

واختصمت الدعوى، كلا من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن عددا من جماعة الإخوان الإرهابية اعتدى على أعضاء من الوفد الإعلامى بنيويورك.

وأضافت الدعوى، أن "محمد شوبير وهو شقيق الاعلامى احمد شوبير يتزعم مجموعة الإخوان، لافتا انه ذاع صيته عقب ثورة 30 يونيو ورحيل الرئيس المعزول (محمد مرسى)، وبعدما ظهرت شخصيات عديدة أخذت من التحريض بابًا للشهرة، وأعلنت تأييدها الكبير لجماعة الإخوان.

وقالت الدعوى، إن محمد شوبير اشتهر بقيادته لمظاهرات الجالية المصرية بمدينة "مانهاتن" بنيويورك ويدير تلك الحملة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مقر إقامته الدائم بعد ثورة 30 يونيو، وفض اعتصامى «رابعة» و«النهضة»، إذ عقد عدة ندوات فى أمريكا، طالب فيها المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى ، والتوقف عن دعمها ماليًا من خلال السياحة.

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مصر 365

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