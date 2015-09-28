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7 ديسمبر.. "الإدارية" تعيد الطعن على حكم وقف قناة الحافظ للمرافعة

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7 ديسمبر.. "الإدارية" تعيد الطعن على حكم وقف قناة الحافظ للمرافعة 7 ديسمبر.. "الإدارية" تعيد الطعن على حكم وقف قناة الحافظ للمرافعة
قررت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، إعادة الطعون المطالبة ببطلان حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة، لصالح الفنان هانى رمزى، بوقف بث قناة الحافظ، لتطاول احد برامج القناة على شخصه، للمرافعة بجلسة 7 ديسمبر المقبل.

وكان اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد طعن قبل ثورة 30 يونيو لوقف حكم منع بث قناة الحافظ، وحمل الطعن رقم 3419 لسنة 60 قضائية، كما حركت شركة البراهين مالكة قناة الحافظ طعنًا مماثلًا أمام المحكمة، استنادا إلى اعتذار القناة لهانى رمزى على الهواء.

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