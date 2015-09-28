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مصرع شاب غرقًا أثناء السباحة بأحد شواطئ مطروح

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مصرع شاب غرقًا أثناء السباحة بأحد شواطئ مطروح مصرع شاب غرقًا أثناء السباحة بأحد شواطئ مطروح
تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، اليوم الاثنين، إخطارًا بمصرع شاب من المنوفية غرقًا أثناء السباحة بأحد شواطئ مطروح، لعدم إجادته السباحة.

تبلغ لقسم شرطة مطروح من المستشفى العام بدخول أسامة عبد العظيم، 32 سنة، أعمال حرة، مقيم المنوفية، جثة هامدة، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام المتوفى بالسباحة بمياه البحر بشاطئ الفيروز بمدينة مرسى مطروح ولعدم إجادته للسباحة جرفه التيار وغرق.

وبسؤال زوجته أيدت ما جاء بمضمون الفحص ولم تتهم أحدًا بالتسبب فى الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة.

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مصر 365