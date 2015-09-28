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حبس ربة منزل 4 أيام لاتهامها بسرقة شقة مهندس فى مصر الجديدة

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حبس ربة منزل 4 أيام لاتهامها بسرقة شقة مهندس فى مصر الجديدة حبس ربة منزل 4 أيام لاتهامها بسرقة شقة مهندس فى مصر الجديدة
أمرت نيابة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة قيامها بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة مهندس فى مصر الجديدة.

واعترفت المتهمة فى تحقيقات النيابة بأنها نظرا لوجود صلة قرابة بزوجة المجنى عليه وترددها على مسكنها وعلمها باحتفاظ زوجها بمبالغ مالية، خططت لسرقته، وفى سبيل ذلك غافلت زوجه المجنى عليه واستولت على مفتاح الشقة، وما إن تأكدت بعدم تواجد المجنى عليه وأسرته بالشقة قامت بالتوجه واستولت على المسروقات ولاذت بالفرار.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من خالد عثمان، مهندس باكتشافه سرقة مبلغ مالى 15 ألف جنيه، كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن "كوليه"، إسورة، 2 انسيال، 4 خاتم، دبلة ألماظ"، هاتف محمول من داخل مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، بالمعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال مخاطبة شركات المحمول أمكن التوصل إلى مستخدم الهاتف المستولى عليه محمد خلف، ميكانيكى وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه.

وبمناقشته أقر بتحصله على الهاتف من سارة.أ، ربة منزل، (تربطها بصله قرابة بزوجة المجنى عليه) أثناء ترددها على ورشة عمله لإصلاح السيارة ملكها، وعرضه للبيع، ونفى علمه بكون الهاتف من متحصلات واقعة سرقة.

بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية ومبلغ 2800 جنيه، وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

وأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بتحرر عن ذلك ملحق للمحضر الأصلى وإحالة المتهمة لنيابة العامة التحقيق التى أمرت بما سبق.

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مصر 365

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