النيران تلتهم ملفات الضرائب العقارية فى حريق مبنى مديرية الصحة بالغربية

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق الهائل، الذى اندلع فى الطابق الأخير بمبنى مديرية الصحة بالغربية والخاص بالضرائب العقارية، وأتت النيران على الملفات الخاصة بها الموجودة بالطابق.

كان العاملون بمديرية الصحة قد فوجئوا باندلاع حريق فى الطابق الأخير، وهرع الجميع إلى الشارع خشية أن تمتد إليهم النيران، وانتقلت سيارتا مطافى، وقام رجال الحماية المدنية بالتعامل مع النيران.

تمت السيطرة عليها بعد أن أتت على الملفات الموجودة بالطابق الأخير، جارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.



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