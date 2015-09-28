أمن مترو الجيزة: جماعة مرتبطة بالإخوان حاولت تفجير مصعد ذوى احتياجات خاصة

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن فى واقعة العثور على قنبلة شديدة الانفجار داخل محطة مترو الجيزة، أن جماعة مرتبطة بالإخوان فى الجيزة وراء زرع القنبلة بالمحطة، لاستهداف كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من خلال وضع القنبلة بجوار المصعد الخاص بهم.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى قسم شرطة رابع مترو الأنفاق إخطاراً من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة الجيزة لمترو الأنفاق بوجود جسم غريب عند مصعد الدخول بالمحطة بجوار الأسانسير أعلى نفق نصر الدين - دائرة قسم شرطة الجيزة.

تم اتخاذ كل الإجراءات التأمينية وفرض كردون أمنى بالمكان، وانتقل ضباط المفرقعات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، وتبين من الفحص أن الجسم الغريب عبارة عن كيس بلاستيك أسود اللون بداخله قطعة حديد طولها 15 سم بقطر 6 بوصة لها طبة علوية ذات قلوظ وأخرى سفلية مثلها، وتبين أن قطعة الحديد موصلة بمفجر معدنى موصل به سلك كهربائى وموصل على بوردة إلكترونية يعتقد أنها لراديو ترانزيستور بدون بطارية، وداخل العلبة كيس بلاستيك أبيض اللون بداخله مادة نترات أمونيوم وزنت حوالى 250 جراما.

وكشفت المعاينة أن الجسم الغريب مثبت عليه من الخارج ورقة مدون عليها بخط اليد (قنبلة شديدة الانفجار - المقاومة الشعبية بالجيزة) وتم التعامل معها وتفكيكها بمعرفة خبراء المفرقعات.

وأفادت التحقيقات، بأن المصعد خارج المحطة مطل على أعلى نفق نصر الدين ومخصص لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للدخول للمحطة أو المؤدى لسلم المشاه لعبور شريط السكة الحديد، مما يعنى استهداف العناصر الإرهابية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وكلف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إدارة البحث الجنائى بالإدارة بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها، تنسيقاً مع مديرية أمن الجيزة وقطاعى الأمن العام والأمن الوطنى، وتحرر المحضر رقم 3/122 أحوال قسم شرطة رابع مترو الأنفاق وجار إرساله لقسم شرطة العمرانية لقيده وعرضه على النيابة.