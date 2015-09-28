سقوط تاجر قبل تهريبه كميات كبيرة من السولار للسوق السوداء فى البساتين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على تاجر بمنطقة البساتين، تخصص فى الاتجار بالمواد البترولية بالسوق السوداء، والذى تبين أنه يتخذ من قطعة أرض فضاء مكانا لبيع المواد البترولية، وتم ضبط داخل الأرض 3 سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من السولار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، معلومات مفادها قيام "محمد أ م" 42 سنة، تاجر ومقيم دائرة القسم، والمحكوم عليه فى قضيتين "سرقة تيار كهربائى" البساتين والمقضى فيهما بالحبس شهرين، بالاتجار فى المواد البترولية بالسوق السوداء متخذاً من قطعة أرض فضاء كائنة بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم وائل غانم رئيس مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وضبط بحوزته داخل قطعة الأرض 3 سيارات نقل "تانكات" محملة بكميات من السولار، وفنطاس أرضى مثبت به طلمبة سولار بإجمالى 80 ألف لتر سولار.

بمناقشة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فى السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20220 لسنة 2015م جنح القسم وجارٍ العرض على النيابة العامة.