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سقوط عاطل بحوزته 10 قطع حشيش داخل مترو أنفاق أرض المعارض

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سقوط عاطل بحوزته 10 قطع حشيش داخل مترو أنفاق أرض المعارض سقوط عاطل بحوزته 10 قطع حشيش داخل مترو أنفاق أرض المعارض
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة خامس مترو الأنفاق من ضبط شخص بحوزته كمية من الحشيش أثناء تواجده بمحطة أرض المعارض.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء تواجد شخص يدعى "كريم. ق" 27 سنة عاطل، بمحطة أرض المعارض لمترو الأنفاق، وبحوزته 10 قطع مستطيلة الشكل من مادة الحشيش المخدر ومبلغ مالى 100 جنيه وهاتف محمول.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وبالكشف عن المتهم تبين أنه سبق اتهامه فى القضية رقم 822/2009 جنح قسم شرطة باب الشعرية "مخدرات" ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 1794/2009 جنح قسم شرطة الزاوية الحمراء "تبديد" حصر رقم 6257/2009 غيابى بالحبس لمدة سنة وكفالة 100 جنيه، وأمر اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

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مصر 365