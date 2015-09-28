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بدء محاكمة 5 موظفين بأحد البنوك لاتهامهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه

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بدء محاكمة 5 موظفين بأحد البنوك لاتهامهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه بدء محاكمة 5 موظفين بأحد البنوك لاتهامهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار يحيى أحمد البنا نظر أولى جلسات محاكمة 5 موظفين بأحد البنوك، فى اختلاسهم أموال عملاء بالبنك، والاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه من أموال العملاء، من خلال تزوير بعض الأوراق، فى غرفة المداولة.

ونسبت النيابة للمتهمين، تهمة الاستيلاء على أموال عملاء البنك، وتزوير فى أوراق رسمية، إلا أن المتهمين أنكروا جميع الاتهامات المنسوبة إليهم.

وكشفت التحقيقات، التى باشرها المستشار عمرو أسامة، مدير نيابة الأموال العامة، قيام 5 موظفين بأحد البنوك بفرع المقطم، باستغلال البنك فى الاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه من أموال العملاء، من خلال تزوير بعض الأوراق، عن طريق موظفة بالبنك، سهلت مهمة عدد من الموظفين للاستيلاء على حسابات بعض العملاء.

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مصر 365