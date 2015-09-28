سقوط "أبودومة" و"المجنون" بحوزتهما أسلحة نارية وهيروين بشبرا الخيمة

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة أمنية موسعة على البؤر الإجرامية بنطاق مدينة شبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "سيد ا ا" شهرته أبودومة " 22 سنة عاطل ومقيم – أم بيومى – دائرة القسم . وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وعدد (114) قرصا مخدرا، ومبلغ مالى 35 جنيها وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ضبط أحمد ج ع وشهرتة أحمد المجنون 37 سنة عاطل ومقيم عزبة إبراهيم بك – دائرة القسم .. الهارب من المراقبة على ذمة القضية رقم 34988 جنايات القسم لسنة 2005 – سرقة بالإكراه، الحكم 5 سنوات مراقبة تبدأ من 20/7/2011 م وتنتهى فى 20/7/2016 م والمحرر عن هروبة المحضر رقم 22605 جنح القسم لسنة 2013م بتاريخ 23/10/2013. وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و عدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 45 جراما .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته.