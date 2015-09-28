مصدر: وزير الكهرباء يصدر اليوم قرارا بتغيير رؤساء شركات الإنتاج والتوزيع

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، سيوقع اليوم على قرار تغيير رؤساء شركات الإنتاج والتوزيع بعد بلوغهم السن القانونية.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن هناك حالة من الغضب الشديد بين رؤساء شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء، بعدما تردد بأن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، سيصدر قرارًا خلال الساعات المقبلة بتغيير أكثر من 80% من رؤساء شركات الإنتاج وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتعيين رؤساء جدد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه عدد من رؤساء الشركات الحالية للإنتاج والتوزيع استياءهم لمجرد انتشار هذا الخبر بالقطاع، مؤكدين أن كثيرًا منهم عمل باجتهاد خلال الفترة الماضية، وفى الوقت الذى كانت تعانى مصر من انقطاعات متكررة كانوا يعملون لساعات طويلة لتفادى هذا الأمر، مؤكدين أنهم سيلجأون للرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى حالة إصدار وزير الكهرباء لقرار الإطاحة بهم.

غضب بين رؤساء شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء بعد أنباء عن الإطاحة بهم

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