"الأمور المستعجلة" تقضى بعدم الاختصاص فى اعتبار قطر وتركيا إرهابيتين

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بعدم الاختصاص النوعى فى نظر دعوى تطالب باعتبار قطر وتركيا إرهابيتين.

وكان مقيم الدعوى قد ذكر أنه قد رسخ أن قطر وتركيا تدعمان العمليات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار فى مصر، بالإضافة إلى وجود اتفاقات سرية بين الدوحة وأمريكا وإسرائيل وتورط قطر فى الحادث الإرهابى الذى شهدته العريش واستشهد على إثره 26 شهيدا من القوات المسلحة.

كما ثبت أن تركيا تضم التنظيم الدولى للإخوان والتى يبث منها عدد من القنوات الداعمة للجماعة الإرهابية.

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