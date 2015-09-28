وزير التنمية المحلية: تقييم شامل لأداء المحافظين وأى مقصر سيحاسب

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أنه يتم حالياً إجراء تقييم شامل ومتابعة دورية لأداء المحافظين، مضيفاً أن أى مقصر مهما كان سيحاسب.

وفيما يتعلق بحركة المحافظين، أضاف "بدر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "تغيير أى مسئول فى يد رئيس الجمهورية، ولكن المتابعة والتقييم مستمر".

وحول الاستعداد للانتخابات البرلمانية، قال وزير التنمية المحلية: "هناك تنسيق تام بين مختلف الجهات المعنية والمحافظين، لخروج الانتخابات البرلمان بشفافية ونزاهة".

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