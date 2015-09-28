بريطانيا تنشر قوات فى إطار عمليات حفظ السلام فى الصومال وجنوب السودان

> أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الاثنين نشر قوات بريطانية فى إطار عمليات حفظ السلام فى الصومال وجنوب السودان.

وأوضحت رئاسة الوزراء البريطانية، فى بيان لها، أن ما يصل إلى 70 جنديا سيشاركون فى قوة حفظ السلام فى الصومال لدعم جنود الاتحاد الأفريقى فى محاربة متطرفى منظمة الشباب، والتدريب على القتال، وتقديم الدعم الطبى واللوجستي.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود اجتماعا مع ديفيد كاميرون خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما سيتم إرسال ما بين 250 إلى 300 جندى بريطانى إلى جنوب السودان، التى تعانى من أزمة إنسانية بسبب تجدد القتال بين جيش جنوب السودان والمتمردين، وهو ما أجبر مليونى شخص على الفرار من منازلهم، إضافة إلى وجود نقص حاد فى المواد الغذائية.

وقال رئيس الوزراء البريطانى "قواتنا المسلحة لها تاريخ طويل فى توفير الأمن والاستقرار فى بعض من أكثر البيئات صعوبة فى العالم، وأنا فخور بتقديم الدعم البريطانى والخبرات اللازمة لعمليات حفظ السلام فى الصومال وجنوب السودان".

وأضاف "مع موافقة العالم على أهداف طموحة لمعالجة الفقر المدقع، فإنه من المهم تماما أن يعمل المجتمع الدولى معا لتعزيز الاستقرار فى أفريقيا. وبريطانيا ستلعب دورها فى هذا الإطار".

وتابع زعيم حزب المحافظين "التزامنا بعمليات حفظ السلام سيساعد فى تخفيف القضايا الإنسانية والأمنية الخطيرة فى الصومال وجنوب السودان، مما يساعد على تحقيق الاستقرار فى المنطقة ومنع هذه التحديات من الانتشار أبعد من ذلك".

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