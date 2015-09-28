جموع المصلين يؤدون صلاة الخسوف فى الحرم المكى والمسجد النبوى

أدى المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوى بالمدينة المنورة قبيل فجر اليوم صلاة خسوف القمر إقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وكانت جنبات الحرم المكي الشريف وساحاته وأدواره المتعددة وتوسعاته الجديدة شهدت إقبالا من المصلين في آخر ساعات الوتر وسط تكامل جميع الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.. وأم المصلين الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليله.

وفى المسجد النبوى أم المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفى الذي ألقى خطبة عقب انتهاء الصلاة ذكر فيها ان الله سخر الشمس والقمر لمنافع الناس وليعلموا عدد السنين والحساب وجعل الشمس آية النهار والقمر آية الليل، وأن الله جعلهما في خدمة الإنسان .

كانت سماء المملكة قد شهدت فجر اليوم الاثنين خسوفا كليا للقمر بدأ الساعة 4:07 صباحا، واستمر ضوء القمر في التلاشي حتى اختفى عند الساعة 5:11 صباحا، ليكتسي باللون الأحمر نتيجة انكسار طيف اللون الأحمر على سطح القمر، كما يحدث في ظاهرة الشفق الأحمر.

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