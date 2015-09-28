أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"الحياة اللندنية": الإطاحة بمركز عمليات داعشى بالرياض والدمام

Google+ Print
"الحياة اللندنية": الإطاحة بمركز عمليات داعشى بالرياض والدمام "الحياة اللندنية": الإطاحة بمركز عمليات داعشى بالرياض والدمام
قالت صحيفة الحياة "اللندنية" فى طبعتها أن قوات الأمن السعودية تمكنت فى عمليتين استباقيتين فى كل من الرياض والدمام أمس الأحد بالإطاحة بثلاثة عناصر مرتبطين بشكل وثيق بالتخطيط لأبرز العمليات الإرهابية لتنظيم "داعش" الإرهابى فى السعودية خلال الستة أشهر الأخيرة، بعد محاصرتهم فى شقة سكنية فى حى الفلاح شرق الرياض، إضافة إلى القبض على آخرين فى مدينة الدمام.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمنى أن العناصر الثلاثة يشكلون خطورة كبيرة، نظرا لما تم ضبطه بحوزتهم من وثائق ومستندات، إضافة إلى أنهم يمثلون مركز عمليات متواصل بشكل وثيق مع التنظيم فى الخارج.
>كما قامت القوات الأمنية فى حى بدر فى مدينة الدمام عصر أمس بالإطاحة بعدد من العناصر بعد اشتباكات مسلحة شاركت فيها قوة من الطوارئ الخاصة.

وبحسب الصحيفة فان المباحث العامة تمكنت من تفكيك خيوط الخلية "الداعشية" فى الرياض، بعد أشهر من وضعهم تحت المراقبة بشكل وثيق ورصد تحركاتهم، حتى تمت محاصرتهم فى أحد الشقق السكنية وهم أربعة أشخاص، تم القبض على ثلاثة وقتل الرابع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020