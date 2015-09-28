"الحياة اللندنية": الإطاحة بمركز عمليات داعشى بالرياض والدمام

قالت صحيفة الحياة "اللندنية" فى طبعتها السعودية أن قوات الأمن السعودية تمكنت فى عمليتين استباقيتين فى كل من الرياض والدمام أمس الأحد بالإطاحة بثلاثة عناصر مرتبطين بشكل وثيق بالتخطيط لأبرز العمليات الإرهابية لتنظيم "داعش" الإرهابى فى السعودية خلال الستة أشهر الأخيرة، بعد محاصرتهم فى شقة سكنية فى حى الفلاح شرق الرياض، إضافة إلى القبض على آخرين فى مدينة الدمام.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمنى أن العناصر الثلاثة يشكلون خطورة كبيرة، نظرا لما تم ضبطه بحوزتهم من وثائق ومستندات، إضافة إلى أنهم يمثلون مركز عمليات متواصل بشكل وثيق مع التنظيم فى الخارج.

>كما قامت القوات الأمنية فى حى بدر فى مدينة الدمام عصر أمس بالإطاحة بعدد من العناصر بعد اشتباكات مسلحة شاركت فيها قوة من الطوارئ الخاصة.

وبحسب الصحيفة فان المباحث العامة تمكنت من تفكيك خيوط الخلية "الداعشية" فى الرياض، بعد أشهر من وضعهم تحت المراقبة بشكل وثيق ورصد تحركاتهم، حتى تمت محاصرتهم فى أحد الشقق السكنية وهم أربعة أشخاص، تم القبض على ثلاثة وقتل الرابع.

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