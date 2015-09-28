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وصول سفينة سعودية تحمل 4500 طن من المساعدات الإنسانية لميناء عدن

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وصول سفينة سعودية تحمل 4500 طن من المساعدات الإنسانية لميناء عدن وصول سفينة سعودية تحمل 4500 طن من المساعدات الإنسانية لميناء عدن
وصلت إلى ميناء عدن سفينة سعودية تحمل 4500 طن من المساعدات الإنسانية، وذلك وفق ما أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل لها اليوم الاثنين.

جدير بالذكر أن ميليشيات الحوثى وقوات الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، نقلت كميات كبيرة من الألغام لزراعتها حول العاصمة صنعاء تحسبا لأى محاولة لتحرير العاصمة من قبل المقاومة والتحالف.
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