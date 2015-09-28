وقوع انفجارات عنيفة فى محيط سد مأرب

أفادت قناة "سكاى نيوز عربية " الإخبارية ، فى خبر عاجل، اليوم الاثنين، بوقوع انفجارات عنيفة فى محيط سد مأرب، موضحة أن قوات التحالف قصفت معسكر قوات الأمن الخاصة بتعز، ومواقع الحوثيين بمحيط السد.

فيما أخلت قوات الحوثيين التلال فى محيط سد مأرب مع تقدم قوات الشرعية مدعومة بالتحالف.

يذكر أن ميليشيات الحوثى وقوات الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، نقلت كميات كبيرة من الألغام لزراعتها حول العاصمة صنعاء تحسبا لأى محاولة لتحرير العاصمة من قبل المقاومة والتحالف.

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